Cagliari-Atalanta, moviola: il rigore chiesto dai sardi e il silenzio del Var

La prova dell’arbitro Rapuano all'Unipol Domus, al 17esimo match stagionale, analizzata ai raggi X, il fischietto di Rimini ha ammonito 4 giocatori

Era in trend positivo l’arbitro Rapuano, scelto da Rocchi per Cagliari-Atalanta. Il fischietto di ha al suo attivo in A 39 direzioni, 173 ammonizioni, 10 cartellini rossi per doppio giallo, 2 espulsioni dirette e 16 calci di rigore concessi. In questa stagione si tratta del diciassettesimo gettone stagionale complessivo, il dodicesimo in massima divisione ma come se l’è cavata ieri?

Clicca qui per vedere gli highlights di Cagliari-Atalanta

I precedenti di Rapuano con Cagliari e Atalanta

A livello di precedenti, erano tre gli incroci tra Rapuano e il Cagliari, di cui due in massima divisione e uno in cadetteria. Il primo precedente risale alla stagione 2015-2016 (Cagliari-Trapani 4-1) mentre gli altri due sono datati nell’annata 2021-22 (Fiorentina-Cagliari 3-0) e nel campionato attualmente in corso (Empoli-Cagliari 0-1). Erano invece due le gare dirette da Rapuano con l’Atalanta protagonista: in questo caso lo score è di 1 pareggio (Spezia-Atalanta 0-0, Serie A 2020-21) e 1 sconfitta (Bologna-Atalanta 1-0, Serie A 2023-2024).

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni con Marinelli IV uomo, Pairetto al VAR e Maresca all’AVAR, l’arbitro ha ammonito 4 giocatori: 54′ De Roon, 63′ Zappacosta, 66′ Deiola, 74′ Toloi, 75′ Luvumbo.

Cagliari-Atalanta, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi di Cagliari-Atalanta. Al 32′ proteste da parte del Cagliari che chiede un calcio di rigore per una spinta di Hateboer su Mina in area. Rapuano lascia correre, il VAR, dopo un breve check, conferma la decisione di campo. La spinta è troppo leggera e viene effettuata con una sola mano.