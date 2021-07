Cagliari, dopo i dubbi in inverno ora Pavoletti vuole restare a lungo

Alla fine, Leonardo Pavoletti ha avuto ragione. La punta ex Napoli e Genoa infatti, autore di 4 reti la scorsa stagione, poteva lasciare Cagliari in inverno ma, facendo appello a tutto il suo carattere, ha scelto di non abbandonare la truppa sarda, una decisione questa che ha pagato vista la soddisfazione per la salvezza conquistata a fine anno.

Proprio il felice esito dell’ultimo campionato permette oggi a Pavoletti di raccontare in maniera più leggera quanto accaduto la scorsa stagione, un’annata che la punta livornese spera di non ripetere nel 2021/22.

“A gennaio scorso è stata davvero dura, perché stavo bene ma restavo in panchina. Ho pensato di andare via da Cagliari, poi abbiamo aperto gli occhi. Per fortuna alla fine non si sono chiuse alcune situazioni per andare via e così sono rimasto, con la paura di perdere anche un altro anno” ha rivelato il classe 1988.

“Restando due anni fermo sarei stato un giocatore finito e invece io volevo dare una sterzata, era l’unico motivo che mi avrebbe spinto lontano da Cagliari. Ma la mia volontà è di stare qui, credo molto in questa società. Nel futuro può essere un club ad alto livello e mi piacerebbe farne parte” ha affermato speranzoso Pavoletti.

