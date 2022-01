Cagliari-Fiorentina, Mazzarri: “Buttati via tre punti”

23-01-2022 15:43

Walter Mazzarri non ha proprio digerito l’1-1 del Cagliari contro la Fiorentina, maturato dopo aver sbagliato anche un calcio di rigore (uno è stato fallito anche dal viola Biraghi) e in superiorità numerica. Ai microfoni, l’allenatore sbotta: “Sono talmente arrabbiato di aver buttato la vittoria, però devo fare i complimenti ai ragazzi. Hanno giocato tanti giovani, tanti che non si erano allenati. Buttare due punti così però li digerisco male perché è delittuoso. Il gol di Sottil è l’unico tiro del secondo tempo della Fiorentina. Siamo stati ingenui, dobbiamo crescere. Io so chi ha fatto una leggerezza pazzesca, ma lo dirò a lui in faccia. Dovevamo anche affrontare Sottil prima. Ho sfondato tre porte a fine gara, non si può perdere un’occasione così in Serie A”.

OMNISPORT