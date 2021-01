Cagliari, Giulini a sorpresa: "Abbiamo rinnovato con Di Francesco"

Sesta sconfitta consecutiva. La settima, contando anche l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta. Un crollo verticale che ha portato il Cagliari a ridosso della zona retrocessione, con la concreta possibilità di entrarci se il Parma batterà la Sampdoria nel posticipo.

Eppure, chi si attendeva un cambio di panchina è destinato a rimanere deluso. Il presidente Tommaso Giulini non cambia, neppure dopo la sconfitta per 1-0 in casa del Genoa firmata da una rete di Mattia Destro. E anzi, annuncia di aver ufficialmente rinnovato la fiducia a Eusebio Di Francesco. “Abbiamo rinnovato il contratto al mister in settimana, per dargli ancora più forza e per fargli vedere quanto crediamo in lui – le parole del presidente del Cagliari a ‘Sky Sport’ – Non vi abbiamo avvertiti, volevamo farvi una bella sorpresa oggi, possibilmente andando via con dei punti”.

“I punti non sono arrivati, ma questo rinnovo servirà per dare ancora più solidità all’allenatore, che ha la squadra in mano. Dobbiamo tutti dare qualcosa in più, lui un primis, e trasmetterci il più possibile energia positiva: in questo momento vedo troppe teste basse e troppe facce preoccupate. Per salvarci serve qualcosina in più”.

A ‘Sky’ è successivamente intervenuto anche lo stesso Di Francesco, che ha confermato di aver rinnovato il proprio contratto con il Cagliari: “È un po’ anomalo del calcio, però si vede che vengono fatte delle considerazioni a 360°. Mi spiace non aver ripagato la fiducia oggi con un risultato positivo. Per me è un motivo d’orgoglio essere considerato per quello che a oggi non sono, visti i risultati sul campo. Si vedono solo gli aspetti negativi di chi fa questo lavoro. Per me dev’essere una motivazione in più e mi auguro di ricambiare la fiducia del club, ma il rinnovo non nasce per caso: nella vita si viene apprezzati per quello che si porta”.

Insomma, Di Francesco non lascia. Anzi, raddoppia. L’allenatore del Cagliari sarà lui anche nelle prossime giornate. A partire dalla delicatissima sfida che attenderà i sardi tra una settimana: quella contro il Sassuolo, in programma domenica 31 alle ore 15. Un appuntamento da non fallire.

OMNISPORT | 24-01-2021 17:57