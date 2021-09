Cagliari in allarme: si ferma Godin

Non un inizio di stagione semplicissimo per il Cagliari, che dopo aver pareggiato all’esordio ha perso contro il Milan nella seconda giornata di Serie A, prima della sosta per le nazionali: quest’ultima rischia di creare non pochi problemi al club rossoblù.

Non arrivano buone notizie dal ritiro dell’Uruguay, impegnato contro l’Ecuador prima di lasciar partire i propri giocatori e farli tornare ai rispettivi club: nelle scorse ore, la Federcalcio uruguaiana ha diramato una nota riguardante Diego Godin.

“Il calciatore Diego Godín non sarà disponibile nella partita di oggi contro l’Ecuador, a causa dell’intensificarsi del dolore causato dalla tendinopatia cronica della rotula sinistra”.

Il Cagliari osserva e attende notizie: i giocatori, tra cui anche Caceres, Nandez e Pereiro, lasceranno il ritiro dell’Uruguay domani, rientrando in Italia.

Domenica la squadra di Semplici sarà impegnata contro il Genoa, ma l’attenzione è rivolta tutta alle condizioni di Godin e alle possibili soluzioni per sostituirlo in caso di forfait.



OMNISPORT | 09-09-2021 19:05