Cagliari, Joao Pedro ha deciso il proprio futuro

03-06-2022 13:50

Il leader tecnico e capitano del Cagliari Joao Pedro ha sciolto le riserve legate al proprio futuro. Dopo la retrocessione dei sardi in Serie B, l’italo-brasiliano non è disposto a passare un anno di Cadetteria e dunque ha deciso di andarsene dalla Sardegna per tentare fortuna altrove.

Moltissime sono le squadre che sognano di ingaggiare il numero 10, a partire da Fiorentina e Torino, le due più accese per aggiudicarsi la punta. Da non scartare a priori però le opportunità che portano a Roma, Bologna e Sassuolo, come scrive il Corriere dello Sport.