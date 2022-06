Cagliari, Joao Pedro si avvicina al Galatasaray

29-06-2022 09:54

Il futuro di Joao Pedro potrebbe essere in Turchia. L’attaccante azzurro pare vicino a trasferirsi al Galatasaray. Il club turco pare essere pronto a sborsare ben sette milioni di euro per convincere il Cagliari e strapparlo alla concorrenza.

Joao Pedro è stato accostato, più volte, al Torino ma, al momento, il Galatasaray sarebbe in pole position. L’attaccante, classe 1992, ha indossato la casacca della società sarda dal 2014, collezionando, con il Cagliari, 86 gol totali in 271 presenze. Ora pare pronto ad una nuova avventura in terra turca. Da capire se il Torino proverà un rilancio in extremis.

