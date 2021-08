Cagliari, Leonardo Semplici si appella alla società

A margine dell’amichevole vinta 3-0 contro l’Olbia l’allenatore del Cagliari Leonardo Semplici ha affrontato le delicate tematiche di mercato che riguardano il club rossoblù.

Diego Godin e Nahitan Nandez sembrano infatti destinati all’addio, seppur per ragioni differenti: scelta del club per il difensore, il cui ingaggio è fuori budget, mentre il jolly di centrocampo è nel mirino dell’Inter.

“Godin l’ho già visto. Nandez è arrivato ieri e li rivedremo molto volentieri. Il loro futuro a Cagliari non dipende da me, per queste cose ci sono la società e il direttore sportivo” il laconico commento del tecnico toscano.

Semplici ha poi parlato del nuovo infortunio di Rog e dell’inserimento di Strootman: “Non è stata una cosa piacevole, in primis per lui e poi per il Cagliari. Marko è un giocatore di grande valore, purtroppo ci mancherà. Kevin si è calato molto bene, sta prendendo in mano la regia di questa squadra insieme a Marin e agli altri. È un giocatore di grande professionalità con un grande passato. Si sta mettendo a disposizione della squadra”.

