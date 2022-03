Cagliari-Milan, Mazzarri: "Dobbiamo tornare ai livelli di inizio 2022"

18-03-2022 17:48

Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara casalinga contro il Milan. Il Cagliari ha subito gol in tutte le ultime 11 partite casalinghe contro il Milan in Serie A. I sardi hanno una striscia aperta più lunga solamente contro la Roma, da cui hanno subito almeno una rete in tutte le ultime 15 gare interne nella competizione.

Queste le parole di Mazzarri:

“Non saranno le ultime due gare a demolire le nostre certezze. In settimana abbiamo lavorato in modo ottimo, dobbiamo tornare ai livelli della partita col Torino. Certo, alcuni episodi devono girare a favore. Bisogna migliorare quello che non ha funzionato con Spezia e Lazio, ma l’importante è sempre creare occasioni da gol. Le cose che servono solidità, attenzione ed equilibrio“.

“Il Milan è una di quelle grandi squadre che ti puniscono appena sbagli la minima cosa o ti scopri troppo, ma tutte tutti ora rispettano il Cagliari, conoscono il nostro calcio aggressivo. In molti ci studiano, e sappiamo che a questo punto della stagione i punti fatti valgono di più. Ora tocca a noi. Dobbiamo essere bravi negli allenamenti, migliorarci, decifrare gli altri, dimostrando, contro ogni avversario, di voler fare punti. Gli episodi di La Spezia deve farci capire che dobbiamo immediatamente tornare sui livelli di inizio 2022”.

