Cagliari-Monza 3-0, pagelle: Viola alla Vieri, Gaetano sembra Zico, Nicola prende per il collo Piccoli, Nesta vede la B

I sardi si aggiudicano lo scontro salvezza dopo un match durissimo, per l’arbitro Fourneau pomeriggio difficile con tanti falli, brianzoli mai domi

Lo stacco imperioso di Viola, che sale in terzo tempo in cielo e infila l’incrocio a inizio ripresa, stappa una partita che il Cagliari stava soffrendo oltremodo contro un Monza che non vuole arrendersi ad una B ormai ineluttabile. Finisce 3-0 per i sardi, che ritrovano i tre punti dopo 5 gare e salgono a quota 29 prendendo puro ossigeno, dopo una gara ruvida, con la squadra di Nesta che si è resa più volte pericolosa sia nel primo che nel secondo tempo. A chiudere il match un capolavoro di Gaetano al 73′ che con una punizione “alla Zico” ha blindato il successo cagliaritano (prima di fallire il tris nel finale assieme a Pavoletti). Prima del fischio Luvumbo in contropiede segna il 3-0 su assist di Gaetano mentre per il Monza, ultimo a 15 punti, la retrocessione è a un passo.

Top e flop Cagliari

Mina 6. Da lui ci si aspetta sempre di più ma finisce con l'essere sempre troppo falloso.

Gaetano 7. L'ex Napoli ha talento e si sapeva, la sua punizione è un capolavoro, sbaglia un altro gol ma fa l'assist a Luvumbo.

Prati 6. Idee sempre buone, riuscita alterna.

Viola 7. Tecnica e intelligenza tattica, l'arma in più dei sardi. Gol da bomber vero.

Piccoli 6. Più utile a creare occasioni per i compagni che a concludere.

Top e flop Monza

Izzo 6.5. Ruvido ma sempre efficace, si fa anche ammonire ma non molla mai.

D'Ambrosio 5.5. Dove non arriva con la tecnica supplisce con l'esperienza ma è responsabile sul gol di Viola.

Castrovilli 6. Elegante e ordinato, giocatore ritrovato.

Akpa Akpro 5. Poco incisivo davanti, qualche pasticcio dietro.

Mota 5,5. Ha perso smalto rispetto al girone d'andata.

Chi è l’arbitro Fourneau

Sembrava avviato a una carriera-lampo Fourneau, scelto per Cagliari-Monza, ma il fischietto di Roma si è un po’ inceppato dopo le prime brillanti prove. L’anno scorso solo nel finale ha trovato una certa continuità dopo un anno non eccezionale ed è stato spesso designato in B o come IV uomo. Ha diretto in carriera 46 gare, l’ultima in Lecce-Bologna, dove è apparso in ripresa. Vediamo come se l’è cavata ieri all’Unipol Stadium il fischietto romano.

I precedenti di Fourneau con Cagliari e Monza

Con il Cagliari per lui 6 precedenti in Serie A, 1 in Serie B (Ca-Ba 0-1 22/23). Bilancio Serie A: 2 vittorie (Pr-Ca 2-3 24/25 – Ca-Sal 4-2 23/24); 3 pareggi (Mi-Ca 1-1 24/25 – Int-Ca 2-2 23/24- Ca-Sp 2-2 21/22) e 1 sconfitta (Ca-Bo 0-2 24/25). Col Monza: 1 precedente in Serie A (Na-Mo 4-0 22/23)

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio con Perri IV uomo, Ghersini al Var e Aureliano all’Avar, l’arbitro ha ammonito Luperto, Izzo, Keita, Piccoli.

Cagliari-Monza, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 12′: è per Luperto dopo uno step on foot su Birindelli. Scintille al 23′ dopo un fallo di Mina, c’è una reazone di Keita che scatena una minirissa con Luperto, l’arbitro lascia sfogare senza estrarre cartellini. Al 29′ ammonito Izzo per fallo su Piccoli in ripartenza. Al 52′ l’arbitro grazia Mina autore di un fallo su Keita. Al 67′ ammonito proprio Keita per fallo su Adopo. Al 75′ tensione tra Piccoli e Pedro Pereira e l’attaccante del Cagliari viene ammonito. I due erano andati a muso duro, è stato Nicola addirittura a bloccare il suo attaccante per non peggiorare la situazione, prendendolo per il collo. Finisce 3-0 per il Cagliari.