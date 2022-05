Cagliari, Nainggolan: "Volevo rimanere, non mi è stato permesso"

28-05-2022 12:38

L’ex centrocampista belga del Cagliari Radja Nainggolan, ora all’Anversa, ha parlato di nuovo di un suo eventuale ritorno a Cagliari, spiegando allo stesso tempo di non avere un grande rapporto personale col presidente del club Tommaso Giulini.

Queste le sue parole a Radiolina e riportate da calcioblog.it:

“Io tornerei molto volentieri a Cagliari, e anche il cuore me lo comanda. La Serie B non è un problema, ma la mia volontà era di rimanere a Cagliari anche la scorsa stagione, ma questo non è stato possibile. E dunque tornando ora forse farei felice chi mi vuole bene, ma mancherei di rispetto a me stesso. Io sono stato sempre in contatto con la squadra, ho parlato con Cossu, ho telefonato al direttore Capozucca. Ma Giulini non l’ho più sentito. Cagliari mi ha regalato moltissimo. Ma ad Anversa ora mi sento bene, è stata la mia città per sedici anni, abbiamo raggiunto anche la qualificazione in Conference, c’è un presidente che ha delle bellissime idee e sono felice. Ho sempre dichiarato che forse tornerò prima o poi a Cagliari, vedremo”.