Cagliari: nuova operazione per Rog

Brutte notizie purtroppo per Marko Rog.

Dopo la rottura del crociato della scorsa stagione, l’ex Napoli è incappato nello stesso infortunio in estate ed oggi si è sottoposto ancora una volta ad un’operazione chirurgica. Un intervento per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Tutto perfettamente riuscito ma tempi di recupero purtroppo lunghissimo: al momento di parla infatti di circa 6 mesi di stop. Questo intanto il comunicato ufficiale diramato sul sito del Cagliari in merito all’operazione di Rog.

“Il calciatore Marko Rog è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione, eseguita presso la clinica Villa Stuart di Roma dal Prof. Pier Paolo Mariani, è riuscita perfettamente. Il centrocampista croato inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo, i tempi di recupero sono stimati in circa 6 mesi.

Il coraggio e la determinazione che ti contraddistinguono ti aiuteranno a superare questa nuova prova, con noi sempre al tuo fianco. Ritornerai ancora più forte di prima: forza, Marko”.

OMNISPORT | 23-09-2021 13:31