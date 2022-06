Cagliari: per l'attacco spunta Lapadula

21-06-2022 10:59

Obiettivo chiaro per i sardi appena retrocessi nel campionato cadetto. Tornare subito in serie A.

Per questo il ds Capozucca sta cercando di allestire una squadra in grado di essere protagonista nel duro e lungo campionato di serie B. Il direttore sportivo rossoblù, ha incontrato ieri pomeriggio a Milano gli agenti del giocatore di proprietà del Benevento per capire se ci fossero i margini per chiudere la trattativa alla svelta. Per adesso, il problema principale riguarda l’ingaggio del giocatore, considerato troppo elevato, visto che il club isolano non vuole certo sbilanciarsi troppo, ma determinante sarà la volontà dell’attaccante del Benevento già accostato alla compagine sarda da due anni.

Il ds Capozucca lascia anche aperte altre piste, a cominciare da quella interna legata a Pavoletti e Cerri, al momento gli unici che ancora fanno parte della rosa e non sono ufficialmente finiti sul mercato. Altro desiderio degli isolani ad esempio è quello dell’attaccante della Juventus, ma nell’ultima stagione in forza al Palermo: si tratta di Matteo Brunori, che potrebbe rientrare nell’operazione che porterebbe Nandez in bianconero.

