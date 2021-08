Cagliari-Pisa 3-1: sardi ai sedicesimi di Coppa Italia

Buona la prima per il Cagliari di Semplici alla Unipol Domus, con i rossoblù che hanno regolato 3-1 il Pisa di D’Angelo e si sono qualificati ai sedicesimi di finale di Coppa Italia grazie ad una prestazione positiva. L’allenatore dei sardi si affida davanti a João Pedro e Pavoletti nel suo 3-5-2, mentre il tecnico dei toscani punta sul 4-3-2-1 con Lucca terminale offensivo supportato da Marsura e Sibili.

Passa appena un minuto e su lancio lungo di Strootman, João Pedro sfrutta un errore grossolano di Nicolas, che non trattiene la palla, se ne impossessa, lo aggira e deposita in rete. L’arbitro Manganiello, tuttavia, consultato il VAR, annulla per fuorigioco di partenza del brasiliano. Al 7′ situazione analoga nell’area del Cagliari: su botta di Marsura, Cragno si lascia sfuggire il pallone dalle mani, e Luppi in acrobazia ribadisce in rete. Ma la conclusione dell’attaccante ospite avviene anche in questo caso in posizione di offside.

Dopo qualche minuto di equilibrio, al 22′ i sardi vanno vicini al vantaggio: triangoli in velocità Marin-João Pedro-Dalbert, che si inserisce bene sulla sinistra dell’area e dalla riga di fondo calcia in porta: è bravo Nicolas a deviare con un piede. I rossoblù però insistono: due minuti più tardi su cross di Walukiewicz, Carboni trova la deviazione nel suo inserimento offensivo ma non inquadra lo specchio.

Il Cagliari insiste e al 26′ solo un miracolo di Nicolas, bravo a mettere in corner, nega a João Pedro, servito da Marin con un cross dalla destra, la gioia della rete. Il goal è però nell’area e arriva al 28′: penetrazione palla al piede di Marin, che taglia come il burro la difesa toscana, aggira anche Nicolas e deposita in rete.

Al 32′ João Pedro cade male e resta giù: soccorso dallo staff medico, può comunque proseguire la partita. I padroni di casa giocano un buon calcio e al 37′ pervengono al raddoppio: su corner di Marin dalla sinistra, Godin impatta di testa sul primo palo, e trova la deviazione di Caracciolo alle spalle del proprio portiere. Si vede il Pisa al 44′: Sibili si accentra dalla sinistra e calcia di potenza, senza inquadrare tuttavia lo specchio. Nel recupero del primo tempo c’è anche il 3-0: lo firma Deiola con una conclusione al volo su assist dalla sinistra di Carboni.

La gara scorre via piacevole nel secondo tempo, senza particolari brividi fino alla rete del Pisa al 67′: su corner dalla sinistra di Sibili, il nuovo entrato Masucci svetta altissimo, anticipando Godin e il suo compagno Touré, e firma di testa il 3-1. Il Cagliari non corre ulteriori rischi, e nonostante l’uscita dal campo di Carboni per un problema fisico e di Godin, porta a casa la vittoria. Ai sedicesimi affronterà il Cittadella, che nel pomeriggio ha superato il Monza.

IL TABELLINO

CAGLIARI-PISA 3-1

Marcatori: 28′ Marin (C), 37′ aut. Caracciolo (C), 45′ + 3 Deiola (C), 67′ Masucci (P)

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Godin (78′ Lykogiannis), Carboni (77′ Ceppitelli); Zappa, Deiola, Strootman, R. Marin (90′ + 5 Altare), Dalbert; João Pedro (87′ Pereiro), Pavoletti (87′ Simeone). All. Semplici

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Birindelli (65′ Leverbe), Hermansson, Caracciolo, Berra; Gucher (62′ Masucci), Quaini (46′ M. Marin), De Vitis; Marsura, Sibilli (82′ Mastinu); Lucca (61′ I. Touré). All. D’Angelo

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo

Ammoniti: Zappa, Marin (C), I. Touré (P)

Espulsi:

