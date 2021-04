Cagliari, Semplici: "Oggi abbiamo dato il massimo"

Al termine della partita vinta in rimonta per 4-3 contro il Parma, il tecnico del Cagliari Leonardo Semplici è intervenuto in conferenza stampa: “Sono contento per i ragazzi, ci abbiamo creduto fino alla fine. Affrontavamo una squadra che ha dato tutto, sono contento per i ragazzi che l’hanno voluta e cercata. Quando sono subentrato ho trovato un gruppo di ragazzi che mi ha dato disponibilità, abbiamo dei problemi e non li abbiamo risolti, ma oggi abbiamo dimostrato forza. Oggi abbiamo dato il massimo, abbiamo cercato di vincerla nonostante fossimo sotto, è una grande prestazione che ci deve dare consapevolezza e dobbiamo dare tutti qualcosa in più. Per noi era importante non perdere e soprattutto provare a vincere, abbiamo rischiato tutto ed è andata bene, ma il merito è dei ragazzi che hanno dato tutto quello che avevano”.

Il Cagliari è ancora in zona retrocessione: “La strada è in salita ma la vittoria deve darci più sicurezza, dobbiamo essere più equilibrati. In questo tipo di gare l’aspetto psicologico è determinante e noi non siamo partiti benissimo. Loro sono stati bravi e noi non possiamo sempre fare 4 gol, dobbiamo essere più equilibrati. L’immagine di Joao Pedro con Kurtic la dice lunga sui valori di questa squadra. Gaston Pereiro è entrato bene, ha grandi qualità, se cresce dal punto di vista caratteriale può far bene. Ora lo faccio entrare perché può spaccare le partite. Le qualità le abbiamo, anche se non dimostriamo sempre continuità”.

OMNISPORT | 17-04-2021 23:37