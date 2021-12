Cagliari-Torino, gol di Sanabria o autorete di Carboni?

07-12-2021 07:24

Il 16° turno di Serie A si chiude con la sfida della Domus Arena di Cagliari tra i padroni di casa allenati da Walter Mazzarri e il Torino di Ivan Juric. A sbloccare il risultato al 31′ sono gli ospiti con un tocco da pochi passi di Antonio Sanabria , che approfitta della respinta corto di Cragno sulla conclusione di Pobega e manda la palla alle spalle dell’estremo difensore dei sardi.

L’ultimo tocco – secondo la Lega Serie A – non è dell’attaccante paraguaiano del Torino, ma di Carboni . Nel tentativo di anticipare l’avversario, il difensore del Cagliari arriva in ritardo e devia la palla verso la sua porta.

Nulla da fare per Cragno, che non riesce a intervenire ed evitare che la sfera finisca in fondo alla rete per la rete che vale l’1-0 in favore della formazione piemontese allenata da Juric. Nella ripresa è poi arrivato il pari di Joao Pedro con una magia in rovesciata per il definitivo 1-1.

Non è certo un buon momento per il Cagliari di Mazzarri, a secco di vittorie da otto turni in Serie A e al terz’ultimo posto della classifica insieme al Genoa. Le due squadre hanno due punti di vantaggio sul fanalino di coda Salernitana e sono a due lunghezze di ritardo dallo Spezia, 17° con 12 punti.

OMNISPORT