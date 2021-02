Cagliari-Torino, i convocati di Davide Nicola

Sfida salvezza delicatissima quella che vedrà confrontarsi domani sera Cagliari e Torino. Il Cagliari si trova al 18° posto, i granata al 17°, anche se entrambe le compagini erano partite con ben altre ambizioni ad inizio stagione. Il Torino non ha mai vinto nelle ultime quattro trasferte contro squadre che hanno iniziato la giornata sotto in classifica in Serie A: due pareggi e due sconfitte per i granata, dopo che avevano ottenuto due successi.

É stata dunque diramata la lista dei convocati di Davide Nicola per questa delicatissima sfida. L’unico assente di peso è Linetty. Ecco la lista completa:

Portieri: Milinkovic, Sirigu, Ujkani.

Difensori: Ansaldi, Bremer, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Rodriguez, Singo, vojvoda.

Centrocampisti: Baselli, Gojak, Lukic, Mandragora, Rincon

Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Verdi, Zaza

OMNISPORT | 19-02-2021 13:54