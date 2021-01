Cagni critica Pirlo: "Allenatore solo sulla carta"

La sconfitta della Juventus contro l’Inter ha riaperto grandi discussioni, con Andrea Pirlo inevitabilmente al centro. Il tecnico bianconero è stato dominato da Conte a livello tattico nei novanta minuti di San Siro.

Anche chi di panchine se ne intende, come Luigi Cagni, ha criticato l’allenatore bianconero. Intervenuto a ‘TMW Radio’, l’ex allenatore tra le altre di Piacenza, Verona e Genoa ha parlato del Pirlo in panchina. “Pirlo non sa leggere le partite, ma non è ancora un allenatore, lo è solo sulla carta”.

Cagni non allena dalla stagione 2016-2017, quando ha lasciato il Brescia in Serie B. La sua ultima stagione in Serie A è stata quella con l’Empoli nel 2007-2008. Ha un curriculum che parla di quasi 400 partite in B e 200 in A.

OMNISPORT | 18-01-2021 16:13