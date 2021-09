Caicedo: "La Lazio mia avventura più importante"

Nelle ultime ore di calciomercato è stato uno dei colpi più importanti del Genoa. I rossoblù infatti hanno preso l’attaccante ecuadoriano dalla Lazio sperando di aggiungere una freccia importante al proprio arco di attaccanti.

Nella sua intervista a Radiosei, proprio l’ex attaccante della Lazio, ha parlato anche della sua esperienza in biancoceleste: “Rivivere i gol che ho fatto con la maglia della Lazio e ripensare a questa grande avventura le mie reti nella Lazio e a questa grande avventura mi mette i brividi.

Ho vissuto dei momenti bellissimi, ho ricordi straordinari che resteranno sempre nel mio cuore. So che c’è tanto affetto nei miei confronti, me l’hanno sempre dimostrato dal ritiro a Roma, piano piano me ne renderò conto. Le emozioni e i brividi verranno sempre di più, non posso che ringraziare. La Lazio è stata mia avventura più importante, sentire l’amore dei tifosi è qualcosa di inspiegabile. Essere all’altezza di Ciro è una vittoria importante, lui ha fatto la storia vera della Lazio”.

OMNISPORT | 06-09-2021 15:25