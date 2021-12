Cairo: "Mai pentito di aver preso il Torino, felice di Juric"

11-12-2021 15:41

Parlando del suo Torino, il presidente granata ha sottolineato: “Se mi sono pentito di aver preso il Toro? No, mai. Sono contento di aver fatto quella scelta. Pesò in essa mia mamma, grande tifosa del Toro: una squadra che mi ha fatto battere il cuore, che ha i miei stessi valori, quelli di non mollare mai nella vita”.

Ha concluso parlando del lavoro di Juric: “Sono contento, ha grandi capacità e qualità. Ha dato alla squadra un gioco, vedo che i ragazzi lo seguono molto”.

OMNISPORT