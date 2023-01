Calabria: "Prima finale da capitano? Al Milan voglio scrivere la mia storia"

17-01-2023 10:11

Insieme a Stefano Pioli, nella conferenza stampa di presentazione della finale di Supercoppa italiana tra Milan e Inter, per i rossoneri ha parlato anche Davide Calabria.

In gol nell’ultima sfida di campionato a Lecce, il terzino destro ha spiegato: “Non ho visto i miei compagni abbattuti o tristi dopo il match del ‘Via del Mare’, rimaniamo positivi come sempre. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, giocare come sappiamo: i risultati verranno da sé. Se vogliamo diventare una grandissima squadra, tutti devono sentirsi parte integrante di questo progetto. Quello che ci siamo detti è giusto che rimanga negli spogliatoi. Giochiamo una finale e dobbiamo dare tutto per vincere questa partita”. E ancora: “Penso sia assurdo essere sazi per uno Scudetto. Proprio perché abbiamo visto e vissuto cosa vuol dire farlo, vogliamo vincere ancora. È normale avere un periodo di calo fisico, ma siamo qui per vincere. È il nostro focus, è il nostro obiettivo. In difesa abbiamo sbagliato delle letture che a questo livello si pagano: abbiamo studiato queste situazioni e non dobbiamo più sbagliare in campo”. Una finale da capitano… “Certo che me lo immagino, alzare un trofeo: è un mio obiettivo vincere questa coppa. Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo, sogno di vincere il più possibile con questa squadra. Giocare una finale da capitano è una grande cosa, ma vincerla è un altro conto. Siamo qui perché abbiamo conquistato uno Scudetto, adesso abbiamo questa coppa che sarebbe altrettanto importante. Non mi piace fare paragoni con altri capitani del passato, voglio scrivere la mia storia e questa Coppa sarebbe importantissima per tutti”.