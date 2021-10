Calabria salta Italia-Belgio: risentimento muscolare

Roberto Mancini perde una pedina importante in vista della finale per il terzo e quarto posto di Nations League tra Italia e Belgio. Si tratta di Davide Calabria che, come riporta ‘Sky Sport’, ha rimediato un infortunio muscolare durante le ultime battute della preparazione del match contro i Diavoli Rossi.

Un risentimento muscolare che non ci voleva per il terzino del Milan, in pole position per una maglia da titolare nella difesa azzurra. Al suo posto dovrebbe giocare Di Lorenzo, titolare dal primo minuto in semifinale contro la Spagna ed impossibilitato a riposare visto l’infortunio rimediato dal compagno.

I prossimi giorni saranno determinanti per capire l’entità dell’infortunio di Calabria. Il terzino, nel caso in cui il problema si riveli lieve, potrebbe già tornare a disposizione per la prossima sfida di campionato in programma sabato 16 ottobre a San Siro contro il Verona.

Se invece Calabria dovesse metterci qualche giorno in più a recuperare, potrebbe rivedere il campo in Champions League contro il Porto oppure nella successiva sfida di campionato contro il Bologna. Stefano Pioli incrocia le dita, per le condizioni di uno degli elementi che avevano reso meglio in questo inizio di stagione.

OMNISPORT | 09-10-2021 11:39