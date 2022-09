Calcio, Bayern a due facce: è crisi in Bundesliga

17-09-2022 19:41

E’ presto per scomodare i giudizi sulla cessione di Lewandowski o per parlare di Bundesliga a rischio, ma il Bayern Monaco pare viaggiare in Germania a marce ridotte, se non altro perché in Champions League sono state centrate due vittorie su due e contro avversari della portata di Inter e Barcellona.

Il derby contro l’Augsburg (vittorioso grazie al gol di Berisha al 59′) è la quarta gara di fila senza vittorie e finisce agli archivi come quella che interrompe una serie di 87 in cui i bavaresi avevano trovato la via della rete.

Il Dortmund è solamente a +3, ma era da 12 anni che Thomas Muller e compagni non partivano così a rilento (12 punti dopo 7 turni).

Questi gli altri risultati del pomeriggio: Bayer Leverkusen-Werder Brema 1-1, Stoccarda-Eintracht 1-3 e Dortmund-Schalke 04 1-0.