Calcio, Benzema torna a disposizione di Ancelotti

La sosta ai box cominciata il 6 settembre, quando uscì dalla partita di Champions League in casa Celtic , è servita a Karim Benzema per mettere a punto quelle condizioni fisiche che non erano così brillanti a inizio stagione: “Sono felice di essere tornato con la squadra, ho come avuto modo di fare precampionato e fisicamente sto bene. Ero arrivato un po’ in ritardo dalle vacanze e non mi ero preparato nel modo migliore. Oggi mi sono allenato, ma già i giorni scorsi avevo lavorato sulla corsa e sulla forza all’interno degli impianti”.

Non ci sono grandi dubbi sul conferimento al centravanti del Real Madrid del Pallone d’Oro , premio ipotecato per la vittoria delle Merengues nella massima manifestazione continentale e per un filotto di reti decisive del classe 1987 nelle gare secche: “Ho visto la squadra infilare una sequenza di vittorie, è stata perfetta: ci ha messo carattere e chi entra non fa rimpiangere chi non c’è. Tutti ci vogliono battere, ma noi siamo pronti a rispondere e a vincere ogni gara”.