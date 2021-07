Calcio d'estate: la Fiorentina travolge la Virtus Verona

La Fiorentina ha chiuso con un’altra vittoria le due settimane di ritiro a Moena, in Trentino. I viola questo pomeriggio hanno sconfitto per 4-0 la Virtus Verona, squadra scaligera di Lega Pro: all’autorete nel primo tempo di Sibi sono seguiti nella ripresa i gol di Saponara, Milenkovic e Vlahovic, tenuti a riposo nel test di ieri contro il Levico Terme.

“Che voto do a questo ritiro? Altissimo – ha risposto il nuovo tecnico dei gigliati Vincenzo Italiano al termine della gara -. Ho trovato da parte di tutti grande partecipazione e disponibilità, i ragazzi sono stati stupendi da questo punto di vista, non m l’aspettavo e di questo sono felice”.

Per quanto riguarda il mercato, Italiano ha dichiarato: “Alla ripresa faremo le giuste valutazioni, in questa squadra sono tutti giocatori di livello e dalla prossima settimana avremo anche i nazionali. Vedremo dove potremo migliorare ed essere ancor più competitivi, se ci sarà la possibilità lo faremo, alcune cose le abbiamo in mente. Se recuperato, Callejon può essere una freccia a disposizione, ne abbiamo parlato con i dirigenti, dobbiamo avere almeno cinque esterni, serve gente fresca perché spenderemo molte energie'”.

Poi una parola sulla Roma di José Mourinho, che la Fiorentina affronterà alla prima di campionato: “E’ una squadra fra le più forti, sta disputando amichevoli importanti, noi cercheremo di farla soffrire come proveremo a fare contro tutte avversarie. Prima però dovremo affrontare l’impegno di Coppa Italia”.

OMNISPORT | 30-07-2021 20:31