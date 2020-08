Calcio, dramma per Michael Ballack: operato per un tumore

Il mondo del calcio è in apprensione per Michael Ballack, ex stella del calcio tedesco, tra i migliori centrocampisti di fine anni Novanta e inizio Duemila. L’ex giocatore di Bayer Leverkusen, Bayern Monaco e Chelsea, 43 anni, si è sottoposto a un delicato intervento chirurgico per rimuovere una massa tumorale presente vicino al midollo spinale.

Ne dà notizia il quotidiano tedesco Bild, che riporta inoltre che il classe 1976 ha scoperto la malattia solo cinque settimane fa. L’operazione è andata bene, anche se bisognerà aspettare qualche giorno per capire le condizioni dell’ex giocatore, che al momento è in convalescenza in Portogallo, da dove sta seguendo da vicino il cammino del suo Bayern, qualificatosi in finale di Champions League dopo la vittoria contro il Lione.

Ballack, tra i giocatori più iconici di fine secolo, ha vestito nella sua carriera le maglie di Chemnitz, Kaiserslautern, Bayer Leverkusen, Bayern Monaco e Chelsea. Nonostante la fama di “eterno secondo” (ha perso diverse finali, e non è mai riuscito a vincere la Champions League), in carriera ha vinto 4 campionati tedeschi, 4 coppe di Germania, una Coppa di Lega, 3 Coppe d’Inghilterra, una Premier League.

Con la Nazionale teutonica conta 98 presenze e 42 reti, tra i più prolifici centrocampisti di sempre, ed è arrivato in finale dei Mondiali del 2002 e degli Europei del 2008. E’ stato nominato per tre volte miglior calciatore tedesco dell’anno.

OMNISPORT | 20-08-2020 07:41