Calcio e streaming: la Copa del Rey andrà in onda su Twitch

28-12-2021 18:33

Svolta storica per il calcio in streaming. La copa del rey sbarca ufficialmente su Twitch. La Spagna in questo modo, si conferma uno dei Paesi più all’avanguardia nel settore dell’innovazione tecnologica. Ricordiamo infatti quanto avvenuto lo scorso aprilene LaLiga, con il derby basco, Athletic Bilbao-Real Sociedad andato in onda per la prima volta in assoluto su una piattaforma streaming. Anche quella volta venne scelto come partner Twitch, la piattaforma viola di proprietà Amazon.

La RFEF (Real Federación Española de Fútbol), ha quindi deciso di ampliare i contenuti disponibili. Come accade per LaLiga, anche per la Copa del Rey, la Federcalcio spagnola ha affidato a Ruben Martin, giornalista di COPE, l’incarico di riproporre tutti gli highlights gratuitamente sul suo canale Twitch.

Non è un caso che tutte le più grandi società calcistiche, ed ora anche i top campionati, si stiano muovendo in questa direzione. Le nuove generazioni sembrano ormai disinteressate rispetto ai contenuti mandati in onda dai comuni mezzi di comunicazione. Le piattaforme streaming, Twitch in particolare, diventano un efficace metodo per ampliare la propria platea. Se la RFEF, e quindi LaLiga, sta svolgendo da mesi il ruolo di precursore, non possiamo dire che le altre nazioni stiano a guardare. La Ligue1 in collaborazione con Ubereats negli scorsi mesi ha creato il proprio canale Twitch, all’interno del quale ha mandato in onda contenuti gratuiti per tutti gli spettatori.

Questi ultimi sono stati leggermente diversi rispetto agli accordi sopra citati con la liga spagnola. Sul profilo della Ligue1 infatti, sono state trasmesse le partite della eLigue1, il campionato virtuale della lega francese. Sulla stessa direzione anche la nostra Serie A. Non esiste ancora un canale ufficiale, ma lo scorso anno per la prima volta in assoluto, è stata giocata la eSerieA. Il campionato esports ufficiale giocato su console. L’enorme successo, soprattutto dal punto di vista dei numeri in streaming, ha contribuito al rinnovo dell’accordo per i prossimi 3 anni, con la EA che ha spostato ufficialmente il progetto diventando unico partner ufficiale.

Siamo partecipi della più grande rivoluzione tecnologica mai esistita. Il concetto di intrattenimento, sotto tutti i punti di vista, è destinato ad evolvere sempre di più.

Articolo a cura di Francesco Basile

SOCIAL MEDIA SOCCER