Calcio femminile – Anche Guarino, Giugliano e Giuliani alla Milano Football Week

L’evento dedicato allo sport più amato continua a tenere banco ai piedi del Duomo e nella giornata odierna, l’ultima in programma, parlerà anche di calcio femminile.

14-05-2023 11:56

Si parla di calcio femminile alla Milano Football Week e lo si fa in questa domenica con tre eccellenze italiane: Rita Guarino, allenatrice dell’Inter femminile, Manuela Giugliano, centrocampista della Roma neocampione in carica, e Laura Giuliani, portiere del Milan.

L’appuntamento è in programma alle ore 15.30 e ci penserà la giornalista Alessandra Bocci a moderare l’incontro. L’idea è quella, ancora una volta, di raccontare questo sport da tre prospettive diverse, di ascoltare le storie di atlete che stanno realizzando il loro sogno di bambine, ma anche di sbilanciarsi un po’ sui prossimi eventi in cui il mondo “Women” sarà protagonista, uno su tutti il Mondiale in programma a luglio in Australia e Nuova Zelanda.