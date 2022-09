Calcio Femminile: in serie A, big match tra Sampdoria e Inter

23-09-2022 12:42

Turno di riposo per la serie A maschile che lascia spazio alle partite di Nations League delle varie nazionali, il calcio femminile invece, scende in campo in questo weekend con sfide piuttosto interessanti.

La quarta giornata si aprirà domani con il match tra Sassuolo e Juventus (calcio d’inizio alle 12:30) e proseguirà poi per tutto il weekend fino a a Sampdoria-Inter, incontro che chiuderà questo turno.

Le neroverdi del Sassuolo sono reduci da un momento decisamente no: tre sconfitte in altrettante partite e domani arriva la Juventus, dopo aver colto il pareggio non proprio soddisfacente, nell’andata dello spareggio di Champions League (contro le campionesse danesi del Koge) e cercheranno dunque di riscattarsi con la terza vittoria in campionato.

Roma e Fiorentina sarà invece uno dei due big match di giornata: le giallorosse, reduci dalla bella affermazione in campo europeo contro lo Sparta Praga, proveranno a conquistare i tre punti per agganciare proprio le ragazze di Pamela Panico a quota nove, mentre dall’altra parte la Viola, cercherà i tre punti per restare in vetta alla classifica a punteggio pieno.

Da sottolineare anche anche il match tra la neopromossa Parma e il Milan. Rossonere attualmente seste in campionato con un successo in tre incontri, esattamente come le ducali: un successo e due ko.

Domenica invece alle 12:30 sarà la volta di Pomigliano-Como. Entrambe le squadre sono con il Sassuolo fanalino di coda della Serie A con zero punti avendo perso tutte le partite fin qui disputate in questa stagione e cercheranno quindi il primo successo.

Infine, la partita tra Sampdoria e Inter chiuderà la quarta giornata domenica alle ore 14:30. Altro vero e proprio big match con le liguri che si trovano attualmente al secondo posto in classifica a nove punti e vorranno sicuramente mantenere il punteggio pieno, mentre le nerazzurre momentaneamente a quota sette punti, cercano il sorpasso in classifica.