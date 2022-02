18-02-2022 20:06

Tremendo infortunio in allenamento per Sofia Cantore, attaccante del Sassuolo. Durante il ritiro con la Nazionale di calcio femminile, la giocatrice ha riportato la frattura del perone destro. Donani lascerà il ritiro di Lagos, dove le Azzurre stanno continuando la preparazione in vista della sfida alla Norvegia, valida per l’Algarve Cup, in programma domenica alle 13 italiane.

OMNISPORT