Calcio, France Football con Messi in copertina nell'edizione del Pallone d'Oro

Sabato uscirà in edicola il prossimo numero di France Football, la storica rivista francese che ha creato il Pallone d’Oro. Questa edizione, come prevedibile, sarà totalmente incentrata sul prestigioso premio individuale, e in copertina è stato piazzato il calciatore del PSG Leo Messi con la frase “Non mi sono pentito” sullo sfondo, chiaro riferimento al passaggio della Pulga argentina ai piedi della Tour Eiffel.

Un inizio su chi sarà il vincitore dell’ambito premio, che ricordiamo, non è stato assegnato lo scorso anno? Per l’argentino si tratterebbe del settimo trofeo e staccherebbe così in modo definitivo il rivale di sempre Cristiano Ronaldo, fermo a 5.

OMNISPORT | 07-10-2021 12:37