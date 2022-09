17-09-2022 19:00

Inarrestabile Haaland! Il centravanti norvegese ha messo la solita firma nel tabellino-marcatori della partita tra Wolverhampton e Manchester City, finita 0-3.

La rete numero 100 da quando ha lasciato Salisburgo per indossare le maglie di Borussia Dormund e Manchester City (ossia in 99 gare!) è storica: nessun giocatore aveva realizzato gol nelle prime sue quattro esibizioni in Premier.

Le altre vittime stagionali sono state West Ham, Newcastle e Aston Villa.