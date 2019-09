Calcio in lutto, morto a 43 anni Fernando Ricksen

L'ex difensore olandese Fernando Ricksen è morto a 43 anni dopo una lunga battaglia contro la SLA. L'ex nazionale oranje, apprezzato ex difensore di Az Alkmaar, Glasgow Rangers e Zenit San Pietroburgo, ha disputato 12 partite nella selezione del suo Paese all'inizio degli anni 2000 giocando con altri grandi campioni del calibro di Seedorf e Kluivert.

Ricksen è stato stroncato dalla sclerosi laterale amiotrofica diagnosticata nel 2013. Da allora aveva partecipato a molte attività benefiche, sensibilizzando l'opinione pubblica sulla malattia che ha stroncato e continua a stroncare le vite di sportivi ed ex sportivi (tra i tanti calciatori morti di Sla Fulvio Bernardini, Giorgio Rognoni, Albano Canazza, Gianluca Signorini, Adriano Lombardi, Stefano Borgonovo).

Lo scorso giugno lo stesso Ricksen aveva annunciato che interrompeva le sue uscite pubbliche, a causa degli sviluppi non positivi della sua condizione di salute. "Il 28 giugno terrò la mia ultima serata di beneficenza. Per me sta diventando molto difficile andare avanti. Facciamola diventare una grande serata. Un saluto, Fernando".

Ricksen aveva creato una fondazione in suo nome, che ora ha lasciato in eredità alla moglie Veronika e alla figlia Isabella. "Siamo tutti distrutti dalla morte di Fernando. Ha combattuto coraggiosamente contro una terribile malattia e i nostri pensieri sono con la sua famiglia. Fernando non sarà mai dimenticato dai suoi compagni di squadra e dai tifosi dei Rangers. Il suo posto nella nostra storia è assicurato", è la nota dell'amministratore delegato dei Rangers Stewart Robinson.

Ricksen, difensore, diventò uno dei giocatori più rappresentativi del club scozzese, in cui giocò dal 2000 al 2006 vincendo due campionati e due coppe nazionali. Nel suo palmarées anche una Coppa Uefa e un campionato russo vinti con lo Zenit.

SPORTAL.IT | 18-09-2019 15:10