Il calcio portoghese è in lutto per la scomparsa di Dito. Il direttore generale del Gil Vicente è stato stroncato da un malore che lo ha colpito mentre era in automobile. I soccorsi, benché tempestivi, sono stati vani.

Aveva 58 anni e alle spalle aveva una buona carriera da calciatore professionista, con 17 presenze nella nazionale lusitana. Tra le squadre in cui aveva giocato Sporting Braga, Benfica, Porto e Vitoria Setubal.

OMNISPORT | 03-09-2020 19:00