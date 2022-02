Calcio, Sabatini: "Mourinho teatrante di successo. Su Vlahovic..."

25-02-2022 08:41

Walter Sabatini, attuale dirigente della Salernitana dedito al mercato, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport. Tra le sue dichiarazioni, si registrano parole davvero polemiche nei confronti dell’attuale tecnico della Roma José Mourinho:

“José Mourinho è un teatrante di successo, io invece voglio fare il calcio vero. Lui potrà rispondere che ha vinto tutto e io niente. Avrebbe ragione, ma non cambio la mia risposta. Lui va bene per un certo tipo di squadra, un certo contesto, un certo tipo di obiettivo. Guardo i risultati. Lascia stare le partite perse. I giocatori messi al rogo, declassificati. Mi pare tutto molto discutibile”.

Sabatini riserva una considerazione anche sul trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus, pronunciando parole durissime nei confronti del giovane attaccante: “Una roba ignobile. Insopportabile. Come fai a non avere nessuna riconoscenza per la società che ha creduto in te”. Stesso pensiero che Sabatini ha anche per Donnarumma, finito in estate al PSG a parametro 0 dal Milan: “Vale lo stesso discorso che ho fatto prima su Dusan Vlahovic. Qui entrano in gioco le qualità umane…”.

