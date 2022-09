Calcio, Zeman: "In Serie A nessuna grande gioca bene"

24-09-2022 22:45

La carriera di Zdenek Zeman, fermo dopo la separazione tutt’altro che di velluto dal Foggia, ha spesso assunti i tratti spigolosi di chi non ama il cosiddetto “sistema” e le odierne dichiarazioni sui primi passi della Serie A ’22-’23 non possono che uniformarsi: “Non si è visto bel calcio in queste prime partite, spero che dopo i Mondiali il livello sia milgiore. Criticano Allegri perché gioca male, ma nessuno pratica in Serie A un calcio gradevole, eccezion fatta per squadre piccole come Empoli, o Udinese. Al vertice per ora il Napoli sembra la squadra più attrezzata, mentre non reputo la Roma da Scudetto, anche se Mourinho ha saputo richiamare allo stadio tifosi che prima rimanevano a casa. Italiano? E’ stato con me a Licata: dice di avermi seguito, Firenze è una delle piazze più complicate per fare calcio. Sarri è discorso parallelo alla Lazio: serve continuità”.