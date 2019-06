Dopo una lunga telenovela, Maurizio Sarri è diventato il nuovo allenatore della Juventus. Dall'Inghilterra fanno sapere che Maurizio Sarri guadagnerà circa sei milioni di euro, a stagione. il costo dell'ingaggio di Maurizio Sarri è decisamente inferiore alle cifre in ballo nella possibile trattativa con Pep Guardiola. Insomma, la scelta di affidare la panchina a Maurizio Sarri è stata la più conveniente.

I giocatori e gli allenatori che hanno ferito con le loro scelte i loro tifosi più accaniti.

Milinkovic - Savic è sul mercato. L'ha confermato anche il patron Lotito : Milinkovic ? Alla Lazio teniamo solo chi ha il piacere di restare. In questo momento la Lazio è una società più strutturata di quella rossonera, ha concluso il numero uno laziale.

Acquisti e cessioni della sessione estiva del calciomercato di Serie A : ecco tutti gli affari ufficiali squadra per squadra. La sessione estiva del calciomercato 2019 inizia il 1 luglio e termina il 2 settembre. Ad ora solo Milan e Samp non hanno ufficializzato il nuovo allenatore.

Ora è ufficiale : Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. L'unico intoccabile è, Cristiano Ronaldo che, di fatto, sarà, come lo scorso anno, l'arma più letale anche per la nuova Juventus targata Maurizio Sarri. Da capire cosa farà Gonzalo Higuain. Da sempre pupillo di Maurizio Sarri, il Pipita è reduce da una stagione negativa ma potrebbe anche rilanciarsi in maglia bianconera. C'è un altro argentino che sogna il bianconero, ovvero Mauro Icardi.

L'Inter ha fretta di chiudere la trattativa, con il Cagliari, per Barella. Dopo il primo no grazie di Giulini, il club nerazzurro ha deciso di farsi avanti con una nuova proposta, decisamente interessante. Sul piatto, secondo Sky Sport, un'offerta pari a 36 milioni di euro, più 14 di bonus.

Il futuro di Lazzari potrebbe davvero essere alla Lazio. Carpeggiani, agente dell'esterno della Spal, è stato chiaro : La Lazio è una destinazione gradita al mio assistito. Per ora non c'è stato alcun contatto, le sue parole a Il Tempo.

Dopo essere volato a Parigi, nel 2017, per la cifra record di 222 milioni di euro, Neymar sarebbe, secondo As, pronto a fare marcia indietro, tornando ad indossare, due anni dopo, nuovamente la casacca del Barça. Al Khelaifi, presidente del PSG, ha aperto alla clamorosa cessione del brasiliano : Se qualcuno non è contento, le porte sono sempre aperte.

Non ci sarebbe solo la Juventus sulle tracce di Pogba. Secondo Marca, il Real Madrid starebbe cercando di portare il francese alla corte di Zidane in tempi rapidi, possibilmente entro l'1 luglio, giorno del raduno dello United per preparare la prossima stagione. Ma è forte la volontà di vestire di bianco Pogba.

Cosa è successo ieri domenica 16 giugno 2019

Virgilio Sport - 17-06-2019 | 09:56