Il Lecce spinge per Romario Benzar, laterale destro in forza al FCSB, squadra rumena in passato conosciuta come Steaua Bucarest. Benzar è nato a Timisoara il 26 marzo del 1992 : predilige gravitare in difesa ma all'occorrenza può anche essere schierato a centrocampo.

Il Milan sarebbe pronto a tutto pur di regalare al nuovo allenatore Giampaolo il centrocampista Torreira. Pur di avere l'ex Sampdoria, il club rossonero sembra disposto a mettere sul piatto Kessié, attualmente impegnato in Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio.

Il futuro di Nzonzi non sarà, alla Roma. Il 30enne centrocampista non si è presentato alle visite mediche del club e pare ormai ad un passo dalla cessione. Diversi le società sulle sue tracce. Attenzione anche all'Arsenal, soprattutto se Torreira dovesse lasciare i Gunners per andare al Milan.

Il futuro di Chiesa continua ad essere al centro di mille voci di mercato. Raccontano di una presa di posizione forte da parte del gioiello del club viola : cessione ad un top club o addio alla naturale scadenza del contratto. Nessun rinnovo di contratto, come auspicato dal neo patron Commisso che, in più occasioni, ha ribadito di voler trattenere Chiesa almeno per una stagione.

L'Inter di Antonio Conte prende sempre più forma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe ormai fatta per il passaggio di Edin Dzeko dalla Roma all'Inter. Edin Dzeko costerà all'Inter circa 10 milioni di euro, classe 2001, Edoardo Vergani. Edin Dzeko dovrebbe essere ufficializzato dall'Inter prima del prossimo 30 giugno. L'Inter non si fermerà certo qui. Nel mirino Romelu Lukaku che, ha fatto sapere di essere ben disposto a raggiungere Antonio Conte a Milano.

La Juventus pare vicinissima a chiudere, la trattativa per de Ligt. Secondo Catalunya Radio, l'olandese avrebbe deciso di giocare con la Vecchia Signora. Il 19enne capitano dell'Ajax, cercato, con inistenza, anche dal Barcellona, rientrerà a breve dalle vacenze e dovrebbe poi annunciare il suo passaggio alla Juventus. Il giovane gioiello olandese dovrebbe percepire, alla Juventus, 7.5 milioni di euro a stagione.

Come riportato da Marca, il Real Madrid avrebbe trovato l'alternativa a Pogba. I blancos sarebbero sulle tracce di un gioiello dell'Ajax. Il nome corretto sarebbe quello di van de Beek. L'eventuale acquisto dell'olandese, chiuderebbe le porte del Real Madrid a Eriksen.

Cosa è successo ieri martedì 25 giugno 2019

Virgilio Sport - 26-06-2019 | 10:39