Nuovo colpo di scena nella telenovela 'Barella. Secondo quanto riferito dalla 'Gazzetta dello Sport la Roma e il Cagliari avrebbero trovato l'accordo per il trasferimento del centrocampista in giallorosso : nelle casse degli isolani entrerebbero 35 milioni e in Sardegna, a titolo definitivo.

Il Toro ci riprova per Roberto Pereyra. Il ripescaggio in Europa League, dove il Toro dovrà affrontare ben tre turni preliminari prima di poter accedere alla fase a gironi, rende indispensabile un rinforzo che possa completare la rosa, ed è proprio El Tucumano, già visto in Italia con le maglie di Udinese e Juventus e più volte accostato ai granata negli ultimi mesi, la prima scelta di Mazzarri.

Dopo la parentesi agrodolce al Milan e il ritorno alla Juventus nell'estate 2018, Leonardo Bonucci potrebbe fare ancora le valigie : secondo quanto riferisce Sport Mediaset, infatti, il neo direttore sportivo del Psg, l'ex- milanista Leonardo, avrebbe sondato il terreno per un possibile trasferimento del difensore nella capitale francese.

E ormai fatta per il trasferimento del terzino del Real Madrid Theo Hernandez al Milan. Il Milan ha reagito così all'esclusione dall'Europa League 2019/2020 per le violazioni al fair play finanziario nei periodi di monitoraggio 2015 - 18 e 2016 - 18. AC Milan conferma il massimo impegno per riportare il Milan dove merita di stare, ai vertici del calcio europeo.

Cosa è successo ieri venerdì 28 giugno 2019

Inter, ecco il secondo acquisto. E Lukaku lancia segnali. Ismail Bennacer resta in Italia. Kevin Bonifazi può tornare al passato. Juventus e Roma trovano l'accordo: fatto uno scambio. Inter e Parma pensano ai giovani. Tabellone Calciomercato Serie A estate 2019: acquisti e cessioni. Buffon-Juventus: il numero di maglia e le partite che giocherà. De Sousa approda all'Ostiamare. Mario Balotelli sta per tornare in Serie A: offerta in arrivo. Real, niente Pogba: nel mirino Van de Beek. La Roma studia la beffa di mercato all'Inter di Conte. Verona, ufficiale Amir Rrahmani. Juventus: blitz per De Ligt, colpo di scena su Cancelo. Fiorentina, ribaltone in porta. Milan, addio a Donnarumma: esplode il mercato.

Virgilio Sport - 29-06-2019 | 10:02