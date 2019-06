Passo indietro di De Rossi, futuro in bilico

Tornato dalle vacanze trascorse con la sua famiglia alle Maldive, l’ormai ex-centrocampista e capitano della Roma Daniele De Rossi non è più così convinto di continuare in Serie A.

L’addio traumatico ai giallorossi, concretizzatosi al termine della stagione dopo le tensioni con la proprietà, lo aveva portato a pensare di proseguire almeno per un anno ancora nella massima serie. Il ritorno a Roma dalle ferie, però, ha fatto scricchiolare le certezze del campione del mondo 2006, che secondo quanto riportato da Sky Sport ha deciso in tal senso di prendersi un’ulteriore pausa di riflessione per capire se e dove continuare a giocare.

Le offerte, in questo senso, non sono mancate: quella più allettante, finora, è arrivata dalla Fiorentina del neo presidente Rocco Commisso e di due vecchie conoscenze giallorosse, il ds Daniele Pradè e l’allenatore Vincenzo Montella: la squadra viola ha offerto a De Rossi non solo un anno di contratto da calciatore, ma anche un futuro nell’area tecnica. Oltre ai toscani, hanno sondato il terreno più o meno direttamente, nei giorni scorsi, anche Parma, Sampdoria, Milan e Bologna.

Col passo indietro delle scorse ore, però, torna anche in ballo l’offerta di un altro ex-giallorosso, Nicolas Burdisso: già da qualche tempo, infatti, l’attuale direttore sportivo del Boca Juniors aveva manifestato l’intenzione di portare il centrocampista in Argentina, prospettandola come una sfida affascinante e adatta al carattere grintoso del romano.

La pausa di riflessione dovrebbe durare un paio di giorni, dopodiché De Rossi deciderà in maniera definitiva sul prosieguo della sua carriera da calciatore.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 29-06-2019 11:33