Il Torino vuole presentarsi ai preliminari di Europa League con una rosa decisamente competitiva. L'obiettivo principale sarebbe Verdi. L'attaccante pare ormai deciso a lasciare il Napoli e i granata sarebbero pronti a tutto, pur di portarlo a Torino, sponda granata. Il Napoli, per il cartellino dell'ex Bologna, chiederebbero non meno di 20 milioni di euro.

L'Inter di Conte non perde tempo. Ora è ufficiale anche l'acquisto di Godin. La società nerazzurro ha reso noto di aver messo sotto contratto l'ex difensore dell'Atletico Madrid fino al giugno del 2022. Insieme a de Vrij e Skriniar, classe 1986, formerà una difesa a tre da applausi.

Cosa è successo ieri domenica 30 giugno 2019

Juventus, da Higuain parole chiare sul suo futuro. Napoli-Roma, tutto fatto per il maxi scambio. Spal, Mattioli: "Faremo solo un sacrificio". Inter, ecco Valentino Lazaro. Barella, l'Inter non rilancia. Juventus, è arrivato il terzo colpo: fissate le visite mediche. El Shaarawy-Cina, si riapre tutto. Ventura è il nuovo allenatore della Salernitana. Tabellone Calciomercato Serie A estate 2019: acquisti e cessioni. Caos Barella: scoppia la guerra di mercato tra Inter e Roma. L'annuncio del Lecce: Benzar è ufficiale. Juventus o PSG: ecco perché per Bonucci sono ore di dubbio. Fiorentina a caccia di un bomber: ecco i candidati. El Shaarawy, arriva il rilancio dalla Cina.

Virgilio Sport - 1-07-2019 | 07:47