Il centrocampista della Sampdoria Dennis Praet potrebbe finire all'estero. Il Leicester si sarebbe fatto avanti con un'offerta da 18 milioni di euro più bonus per il giocatore doriano : i blucerchiati chiedono 25 milioni ma sono pronti a trattare.

Andrea Belotti nel mirino del West Ham, secondo quanto riporta Tuttosport. Il club inglese avrebbe offerto 60 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante del Torino, che vuole trattenere sia il capitano sia un altro elemento ambito da molti come Izzo.

Il Napoli rimanda Roberto Inglese a Parma. Secondo quanto riporta Sky, l'attaccante torna in Emilia in prestito con obbligo di riscatto : l'affare sarebbe già stato definito.

Il Parma vuole trattenere Gervinho. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, con un ritocco dell'ingaggio da 1.3 milioni a 1.7. Il direttore sportivo Daniele Faggiano starebbe trattando con l'entourage del giocatore proprio in questi giorni.

Il Benfica avrebbe, trovato un accordo con il portiere in uscita dalla Juventus che, quindi, giocherà la prossima Champions League con la casacca del club biancorosso. Ora il Benfica dovrà trovare l'intesa con la Juventus che valuta il cartellino dell'ex portiere del Genoa non meno di 15 milioni di euro.

De Ligt sta per essere annunciato come nuovo giocatore della Juventus, ma il mercato bianconero non si chiude qui : Paratici è pronto a chiudere altri grandi colpi in entrata, a centrocampo e in attacco, anche se servirà prima cedere qualche nome di peso.

Ormai non ci sono più dubbi. Matthijs De Ligt è, un nuovo giocatore della Juventus. Il forte centrale olandese è atteso a Torino, dove comincerà la sua avventura in bianconero. Salvo imprevisti, l'ormai ex capitano dell'Ajax sbarcherà oggi in Italia.

Acquisti e cessioni della sessione estiva del calciomercato di Serie A : ecco tutti gli affari ufficiali squadra per squadra. La sessione estiva del calciomercato 2019 inizia il 1 luglio e termina il 2 settembre. Ad ora solo Milan e Samp non hanno ufficializzato il nuovo allenatore.

Lukaku sta spingendo per lasciare il Manchester United. Il nome giusto, secondo il Daily Express, sarebbe quello di Diego Costa. Il 30enne brasiliano, è ormai in uscita dall'Atletico Madrid e potrebbe diventare il sostituto ideale di quel Lukaku atteso a Milano, sponda nerazzurra.

Dani Alves, grande protagonista all'ultima Copa America, è alla ricerca di una nuova squadra. Accostato all'Inter, attualmente svincolato, sembra destinato a giocare, la prossima stagione, in Premier League. Il 36enne esterno di difesa, visto in Italia con la casacca della Juventus, piacerebbe moltissimo ad Emery. Il tecnico dell'Arsenal sarebbe pronto a tutto pur di convincerlo a giocare con la casacca dei Gunners.

Il futuro di Neymar è ancora avvolto nel mistero. Il brasiliano continua a mandare messaggi chiari circa la sua volontà di lasciare Parigi ma, il Barcellona non sembra convinto a forzare la mano, soprattutto dopo aver acquistato Griezmann. IL PSG lo aspetta in ritiro.

Il Napoli è decisamente attivo sul mercato. C'è fretta, sul fronte Mauro Icardi. Secondo il Corriere dello Sport, direttore sportivo del Napoli, avrebbe incontrato a Milano Wanda Nara, agente del bomber argentino per provare a convincerlo ad indossare la casacca azzurra. Maurito continua a ribadire di voler aspettare la Juventus ma il Napoli insiste, alla fine, il 26enne attaccante accetti la generosa proposta del club partenopeo, attualmente il più convinto a dargli una chance importante.

Cosa è successo ieri domenica 14 luglio 2019

Veretout, il Milan prova a chiudere. Stepinski-Spal, l'affare si complica. Icardi, in arrivo la prima offerta della Juventus. Spal: trovata la chiave per riprendere Bonifazi. Inter, è la settimana di Lukaku: il piano dei nerazzurri. Cagliari, Nandez il dopo Barella: è la volta buona. Futuro Balotelli, Raiola punta tutto sulla Fiorentina. "Preferisce Madrid": James Rodriguez spaventa il Napoli. Juventus, segnali chiari: De Ligt sta per arrivare. Napoli: ipotesi decurtazione allo stipendio di Insigne. Milan, in quattro con le valigie pronte. Icardi al muro contro muro con l'Inter: ormai è guerra vera.

Virgilio Sport - 15-07-2019 | 12:37