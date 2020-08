Calciomercato estivo 2020, tutte le trattative e scambi del 17 agosto 2020

Calciomercato estivo 2020, tutte le trattative e scambi in diretta LIVE - Virgilio Sport

Dopo ben dieci anni di Premier League David Silva lascia il Manchester City : il campione spagnolo non vestirà però la maglia della Lazio, che era stata sulle sue tracce nelle ultime settimane. Nel suo futuro c'è la Real Sociedad, che ha già annunciato il grande colpo. Mossa a sorpresa della Real Sociedad, che beffa dunque la società biancoceleste e riporta in Liga il fantasista classe '86.

Quique Setien non è più l'allenatore del Barcellona. Già in bilico per il secondo posto nella Liga, Setien è poi definitivamente naugrafato dopo il pazzesco 8 - 2 che ha portato il Barcellona fuori dalla Liga. Setien come detto non sarà l'unico a pagare, visto che da anni il Barcellona, escludendo i campionati vinti, delude in Champions League : la prossima primavera potrebbe essere eletto un nuovo presidente, difficilmente Bartomeu rimarrà in sella dopo le ultime annate deludenti.

Dopo aver segnato valanghe di gol tra Napoli e PSG Edinson Cavani potrebbe ripartire dal Benfica. Cavani ha poi spiegato l'interesse nei confronti della proposta fatta dal Benfica : E una grande squadra, che compete regolarmente nelle principali competizioni europee e dove molti uruguaiani hanno giocato in passato.

Lionel Messi resta in silenzio, due giorni dopo l'umiliante sconfitta contro il Bayern Monaco che ha scatenato una bufera a Barcellona. L'Inter ha un'altra opzione : pazientare ancora un anno e prelevarlo a parametro zero la prossima estate. Messi, potrebbe già cominciare a negoziare con un altro club dal prossimo gennaio. Sulla questione è intervenuto anche l'ex attaccante di Barcellona e Inter Samuel Eto o : Bisogna fare di tutto perché Messi termini la sua carriera al Barcellona.

L ’ Udinese guarda a Brescia per il proprio reparto offensivo. Stando a quanto riferito da ‘ Il Messaggero Veneto ’ il club friulano avrebbe messo gli occhi sia su Ernesto Torregrossa che su Alfredo Donnarumma.

Torna d ’ attualità il calcio italiano come possibile destinazione di Nicolas Otamendi, la cui esperienza con il Manchester City è giunta ai titoli di coda : per il difensore argentino si fa il nome della Lazio ma anche il Napoli starebbe prendendo in considerazione il suo ingaggio. Fino a qualche giorno fa per il classe 1988 sembrava forte l ’ interessamento da parte del Valencia dove Otamendi ha giocato, nella stagione 2014 - 15.

Finisce ufficialmente a 34 anni la carriera da giocatore di Vincent Kompany : contestualmente ne inizia un'altra, quella da allenatore dell'Anderlecht. Kompany raccoglie dunque l'eredità di Franky Vercauteren, chiamato a mettere una toppa sulle difficoltà incontrate dall'Anderlecht per la terza volta dopo le prime due esperienze sulla panchina dei biancomalva.

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp in un'intervista a Sportbuzzer ha parlato del suo futuro : Mi prenderò un anno di pausa alla fine del contratto con il Liverpool, nel 2024, e poi mi chiederò se mi manca il calcio. Se non sara così , sarà la fine di Jurgen Klopp come allenatore , ha aggiunto il tecnico tedesco capace di conquistare una Champions League nel 2019 con i Reds e la Premier quest'anno rompendo un digiuno lungo tre decenni.

Respinta la prima proposta del Borussia Dortmund per il centrocampista del Napoli Allan. Il giocatore brasiliano è in uscita ma la somma proposta dai tedeschi , 25 milioni di euro più bonus , è giudicata troppo bassa dal club partenopeo che vuole quasi il doppio della cifra. Il Napoli spera in un rilancio tedesco e nell'apertura di un'asta : al giocatore è interessato anche il Paris Saint Germain, che già era stato a un passo dall'acquisto lo scorso gennaio.

La Lazio sta ancora aspettando la firma di David Silva. I giochi sembravano fatti ma il centrocampista offensivo del Manchester City continua a farsi attendere e Igli Tare si sta guardando intorno alla ricerca di alternative al top player spagnolo.

Suggestione Javi Martinez per la Fiorentina. Secondo quanto riporta La Nazione, il centrocampista spagnolo del Bayern Monaco potrebbe sbarcare a Firenze, chiamato dall'ex compagno di squadra Franck Ribery.

Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic diventa una corsa contro il tempo. L'ottimismo delle scorse settimane , seguito alla conferma di Stefano Pioli , è svanito , e ora l'attaccante svedese è decisamente più lontano dal Milan. Pioli da giorni ripete che la presenza di Ibrahimovic in rosa è fondamentale, sia per il campo sia per lo spogliatoio.

L'attuale commissario tecnico della Nazionale olandese, sarebbe pronto a lasciare gli oranje per sedersi sulla panchina dei blaugrana, che a breve diranno addio a Quique Setien dopo la stagione fallimentare appena trascorsa. Il presidente Josep Bartomeu, che ha confermato il licenziamento imminente di Setien.

Paulo Dybala e la Juventus verso il muro contro muro : la trattativa per il rinnovo del contratto dell'attaccante argentino è ormai saltata. Dybala è quindi sul mercato, ma la Vecchia Signora non accetterà cifre inferiori ai 90 milioni di euro. Dybala è stata una delle note più liete della travagliata gestione di Sarri, riprendendo centralità nella Juve dopo l'ultima difficile stagione con Allegri : per lui 17 gol totali, e 14 assist, in 46 partite con la maglia bianconera.

