Messi all'Inter, nuove indiscrezioni di mercato dall'Argentina

Lionel Messi resta in silenzio, due giorni dopo l’umiliante sconfitta contro il Bayern Monaco che ha scatenato una bufera a Barcellona. Mentre in Catalogna si tengono vertici e riunioni per stabilire il nuovo allenatore e il futuro progetto tecnico del club, la Pulce sta riflettendo sul suo futuro e sul possibile addio.

Secondo il quotidiano argentino Olé, può accadere di tutto: il contratto del sei volte Pallone d’Oro è in scadenza nel 2021, e non è previsto un rinnovo a breve, considerata la situazione che si è creata nella società blaugrana.

Il valore del cartellino del giocatore è intanto calato dopo la pandemia, e il prezzo si aggira adesso intorno ai 110-130 milioni di euro, non più una somma impossibile per Suning, che però poi dovrebbe fare i conti con il contratto del fuoriclasse albiceleste, che non sarebbe certo inferiore a quello di Cristiano Ronaldo alla Juve.

L’Inter ha un’altra opzione: pazientare ancora un anno e prelevarlo a parametro zero la prossima estate. Messi, in scadenza, potrebbe già cominciare a negoziare con un altro club dal prossimo gennaio. A dare fiducia all’iniziativa del Biscione anche la mossa del padre Jorge di trasferirsi a Milano per gestire i suoi affari e usufruire dei vantaggi fiscali in Italia.

Tutto è nelle mani del giocatore, al momento in vacanza insieme ai suoi colleghi e amici Suarez e Jordi Alba, che potrebbero essere scaricati dal club nella rivoluzione che verrà messa in atto a Barcellona da qui ai prossimi giorni. Una sterzata che Messi osserverà e valuterà, poi poi decidere il suo futuro.

Sulla questione è intervenuto anche l’ex attaccante di Barcellona e Inter Samuel Eto’o: “Bisogna fare di tutto perché Messi termini la sua carriera al Barcellona. Voglio bene a Leo come se fosse un figlio. Barcellona è Messi. Spero che quelli che prendono decisioni, le prendano per il bene del Barcellona. Io voglio sempre il meglio per Messi, ma il club è Messi. Se dovesse davvero andarsene, il Barcellona dovrebbe cambiare nome al club. Abbiamo la fortuna di avere il migliore di tutti i tempi”, ha detto a TyC Sports.

OMNISPORT | 17-08-2020 19:58