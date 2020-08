Bargiggia fa chiarezza su Messi all'Inter

La bomba è scoppiata: della volontà di Messi di lasciare il Barcellona parlano tutti ora: la Pulce avrebbe già comunicato la sua decisione. E con effetto immediato, senza aspettare il 2021. Troppo forte la delusione per la dolorosa eliminazione in Champions, non basterà l’esonero di Setièn a ridargli motivazioni. D’altronde dopo più di 700 gol in blaugrana e tutti i titoli possibili vinti sarebbe anche lecito cercare stimoli altrove. Ad oggi i bookmakers scommettono sull’addio alla Spagna ma davvero Messi può andare all’Inter?

Bargiggia rivendica paternità notizia trattativa

In Italia il primo a parlare dell’ipotesi Messi all’Inter è stato Paolo Bargiggia su twitter. Il giornalista di Mediaset già più volte ha rivendicato in questi giorni la paternità della notizia e oggi aggiunge: “Parlare adesso di un’ipotesi Messi all’Inter è troppo facile: dovevate farlo quando l’ho fatto io con un tweet, esattamente lo scorso 27 giugno”.

“Gli stessi che prima facevano i tuttologi – aggiunge- adesso chiedono e si informano. E io ribadisco la stessa cosa: all’Inter provano ma non è facile”.

Tifosi interisti restano scettici su Messi

Fioccano le reazioni sui social. I tifosi dell’Inter sono più concentrati nel raggiungere la finale di Europa League che sull’inseguire la suggestione Messi, almeno a giudicare da quanto si legge sui social. La maggioranza pensa che sì, Messi lascerà il Barca ma per tornare dal suo mentore Guardiola: “Per essere realisti, Se Messi prende la decisione di lasciare Barcellona andrebbe in una squadra che più si adatta al suo modo di giocare come il City di Guardiola. L’Inter attuale per lui avrebbe ben poco senso da questo punto di vista”.

Non è per scaramanzia che i fan nerazzurri preferiscono non pensare all’idea: “Guardiola ha parlato con Messi, se l’argentino si convince a lasciare il Barcellona il City farà un’offerta che possa convincere entrambi a concludere la trattativa. Verranno considerati anche potenziali contropartite” o anche: “Sinceramente: secondo voi uno come lui puo’ chiudere la carriera giocando con Gagliardini, Vecino, D’Ambrosio e Ranocchia?”. Infine una voce ottimista: “L’unico club che ORA può permettersi Messi è l’Inter, poi non mi risulta che Messi abbia comprato appartamenti nei più bei quartieri residenziali di Manchester. Inoltre il City è già stato graziato per la sua finanza allegra.. “.

SPORTEVAI | 17-08-2020 08:19