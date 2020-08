E quanto emerge dalle indiscrezioni riportate da ‘ La Gazzetta dello Sport ', secondo cui la società orobica avrebbe ricevuto offerte dalla Premier League e dalla Liga. Per acquistare Zapata dalla Sampdoria, infatti, l'Atalanta ha investito complessivamente 26 milioni : 14 per il prestito oneroso nell'estate 2018, altri 12 nel gennaio 2020 per chiudere l'operazione di trasferimento e assicurarsi il cartellino a titolo definitivo.

La notizia era nell'aria da diversi giorni, ora è ufficiale : il Parma ha esonerato Roberto D'Aversa, che dopo quattro anni non è più l'allenatore della prima squadra. Per il Parma si tratta della seconda importante novità in vista della nuova stagione : nei giorni scorsi era infatti cambiato il direttore sportivo, con Daniele Faggiano sostituito da Marcello Carli.

Sono due le questioni spinose che, tengono sotto scacco la Juventus e le impediscono di muoversi agilmente sul mercato : il rinnovo del contratto di Paulo Dybala e il braccio di ferro con Gonzalo Higuain. Quello legato al futuro di Higuain è l'altro caso che attanaglia la dirigenza bianconera : al momento non ci sono acquirenti disposti ad offrire al Pipita lo stesso stipendio che percepisce alla Juve, ma anche da punto di vista psicologico all'interno dello spogliatoio.

La Fiorentina è pronta a importanti evoluzioni in rosa per quanto concerne gli attaccanti a disposizione di mister Beppe Iachini. In attesa di capire quale sarà il futuro di Federico Chiesa, la società gigliata ha avviato i contatti con l'Hertha Berlino per Krzystof Piatek. L'ex di Milan e Genoa non disdegnerebbe un ritorno in Italia, e alla Fiorentina ritroverebbe un suo ex compagno di reparto ai tempi del Grifone, Christian Kouamé.

Fino a pochi giorni fa sembrava mancasse solo l'ufficialità per il passaggio di Pepe Reina al Valencia, dato per fatto dai media spagnoli. E invece, secondo quanto riportato da ‘ Tmw, il portiere sta trattando con la Lazio, visto che la trattativa con il Valencia si è arenata come conseguenza della mancata cessione di Cillessen, che resta sul mercato ma non ha ancora ricevuto offerte concrete.

Prima di tentare l'affondo con uno dei due club londinesi per Kanté o Ndombelé, è necessario capire se Conte avrà davvero voglia di restare : nelle ultime ore si è fatto sempre più forte il nome di Massimiliano Allegri, che ha una filosofia di gioco completamente diversa rispetto a quella del tecnico salentino e potrebbe rivoluzionare tatticamente il centrocampo con elementi già in rosa.

Nonostante l'ottimismo degli ultimi giorni, il Milan non ha ancora ricevuto una risposta da Zlatan Ibrahimovic all'offerta, presentata dal club di via Aldo Rossi, per il rinnovo di contratto. La distanza fra la richiesta del procuratore di Ibra, e l'offerta della dirigenza resta invariata : il procuratore italo- olandese chiede 7.5 milioni netti per il suo assistito, il Milan non vuole superare i 5 milioni.

Cosa è successo ieri sabato 22 agosto 2020

Il Benfica non molla Cavani. Antonio Conte: soluzione a sorpresa dopo l'addio all'Inter. Saponara torna alla Fiorentina: l'addio a Lecce. "Juve su Messi": esplode il caso in Spagna. Ma l'Inter è davanti. Allegri pronto a prendersi l'Inter dopo lo sfogo di Conte. Calciomercato: le trattative di Juve, Inter, Roma, Napoli e Milan. Iago Falqué resterà al Torino. Barcellona, Suarez: "Se volete cedermi ditemelo". Cavani vuole troppo, salta l'affare con il Benfica. Mercato Juventus: la grana Sarri complica i piani di Paratici. Pordenone pronto a fare spese. Amaro Bonaventura: "Solo mezze parole". Il Genoa studia alternative per la panchina. Volpi si sbilancia: "Ci vorrebbe un Caputo".

Virgilio Sport - 23-08-2020 | 12:59