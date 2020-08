Il Parma per la pre-season: c'è anche Gervinho

In attesa di scoprire chi prenderà il posto in panchina di Roberto D’Aversa, che nelle scorse ore è stato ufficialmente sollevato dal suo incarico, il Parma si appresta ad iniziare i lavori per preparare la prossima stagione.

La pre-season della compagine ducale inizierà ufficialmente lunedì 24 agosto e, tra i 31 giocatori convocati per il ritiro, ci sono anche tre elementi che negli ultimi giorni sono stati dati come più che probabili partenti: Bruno Alves, Kucka e Gervinho.

Il nuovo direttore sportivo Carli, avrebbe individuato proprio in loro tre gli elementi da inserire nella lista dei cedibili, al fine di riuscire ad abbassare l’età media della squadra, oltre che il monte ingaggi.

Sia Bruno Alves, che Kucka e Gervinho sono al momento da considerarsi a disposizione e solo le prossime settimane diranno se ad attenderli ci sarà un addio al Parma o meno.

Di seguito i giocatori convocati dal Parma per la pre-season:

Portieri: Alastra, Colombi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Balogh, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Radu, Ricci;



Centrocampisti: Brugman, Dezi, Grassi, Hernani, Kosznovszky, Kasa, Kucka, Kurtic, Scozzarella, Simonetti.



Attaccanti: Adorante, Da Cruz, Cornelius, Gervinho, Inglese, Karamoh, Siligardi, Sprocati.

OMNISPORT | 23-08-2020 22:23