Mourinho è a caccia di rinforzi per il suo Tottenham. Lo Special One starebbe spingendo per poter riavere a disposizione un giocatore che conosce alla perfezione : Diego Costa. L'attaccante in forza all'Atletico Madrid ha lavorato con Mourinho al Chelsea dove, insieme. Gli Spurs potrebbero presto farsi avanti per provare a chiudere la trattativa e regalare il bomber brasiliano, a Mourinho.

Il futuro di Milik, al momento. Il polacco è in uscita dal Napoli ma è ancora alla ricerca della sua nuova disposizione. Lo stesso Milik avrebbe deciso di valutare la proposta della Roma. Il Napoli attende novità e un'offerta congrua.

La Juventus è molto attiva sul mercato. La Juventus avrebbe, chiesto informazioni al Barcellona circa il cartellino di Luis Suarez. Alla Juventus troverebbe tanti campioni e un Cristiano Ronaldo motivatissimo a portare i bianconeri al vertice del mondo. Un ostacolo potrebbe essere lo stipendio che percepisce attualmente Luis Suarez al Barcellona, ovvero ben 15 milioni di euro netti a stagione. Nei prossimi giorni attenzione alle novità legate al nome di Luis Suarez.

Il futuro di Griezmann potrebbe essere lontano dal Barcellona. Potrebbe andare in scena uno scambio di giocatori tra Barcellona e Atletico Madrid con protagonista l'attaccante francese. Si parla di un approdo di Joao Felix al Barcellona in cambio proprio del ritorno ai colchoneros di Griezmann.

Cosa è successo ieri giovedì 27 agosto 2020

Virgilio Sport - 28-08-2020 | 08:44