Klopp sincero: "Chi non vorrebbe Messi?"

Jurgen Klopp come sempre è stato molto sincero nelle sue dichiarazioni. L’allenatore del Liverpool in conferenza stampa alla vigilia del Community Shield contro l’Arsenal, ha parlato anche di Leo Messi.

Il tecnico tedesco non si è rifiutato di rispondere e molto onestamente ha detto anche che vorrebbe avere la Pulce nella sua rosa. “Chi non vorrebbe Messi nella propria squadra? Ma non c’è nessuna chance per noi. I numeri dell’operazione sono fuori portata”.

E se la squadra che ha vinto l’ultima Premier League e la penultima Champions League non può permettersi Messi, questo già fa capire i costi di una trattativa che sono proibitivi praticamente per tutte le squadre del mondo.

