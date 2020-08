Partito Maurizio Sarri, il Pipita è definitivamente uscito dai piani tecnici societari, con Andrea Pirlo che ha fatto capire che per lui non ci sarà spazio. Anche per questo motivo appare difficile che la Juventus possa venderlo alle sue condizioni, ma al contempo il diretto interessato non vuole fare passi incontro alla dirigenza bianconera. Secondo quanto suggerito da ‘ Tuttosport, Higuain non intende accettare la proposta della società sulla risoluzione contrattuale.

Borja Valero lascia l'Inter. Nel 2019/20 Borja Valero è sceso in campo 19 volte, in Serie A. A 35 anni compiuti, l'Inter ha deciso di non rinnovare il suo contratto. Dopo tre stagioni, Borja Valero cambierà nuovamente squadra. Sulle sue tracce, come rivela ‘ Sky Sport ', c'è proprio la Fiorentina, che non disdegnerebbe di riportarlo a Firenze dopo tre anni. Ma anche il Genoa e il Parma ci stanno pensando.

Continua a muoversi il mercato del Milan, specialmente per quanto riguarda il reparto avanzato. E la prossima mossa dei rossoneri potrebbe riguardare un giovane talento proveniente dal Real Madrid, già transitato anche dal Manchester City, e che pur avendo da poco superato il traguardo dei vent'anni è considerato da molti addetti ai lavori un predestinato del pallone. Si tratta di Brahim Diaz, che secondo ‘ SportMediaset potrebbe essere ufficializzato a stretto giro di posta dal Milan.

Manolo Gabbiadini, reduce da un finale di stagione ad alti livelli con la maglia della Sampdoria, potrebbe nuovamente lasciare non solo Genova ma la serie A ‘ Il Secolo XIX 'ha fatto il punto sul mercato degli attaccanti che potrebbe interessare in queste settimane i blucerchiati, e tra le altre vicende spicca quella del centravanti bergamasco.

In queste ore infatti Giuntoli e Chiavelli incontreranno gli agenti del turco per ragionare sul possibile ingaggio che il giocatore potrebbe percepire in Campania. L'idea di Under è di limare verso l'alto il suo stipendio, passando dagli attuali 2.5 milioni a stagione a circa 4. L'accordo tra Under e il Napoli libererebbe infatti Milik, che a quel punto potrebbe dire sì alla Roma con Edin Dzeko che a sua volta direbbe addio alla Capitale.

Francesco Acerbi è diventato sempre di più uno dei simboli della Lazio, trasformandosi nel corso degli anni in uno dei centrali difensivi più forti del campionato. Acerbi ha infatti un accordo con il club fino al 2023 e la sua priorità sarebbe quella di rinnovarlo. Proprio qui sta il vero nodo, con Acerbi che risulta tutt'altro che contento per come la situazione si è evoluta in queste settimane.

